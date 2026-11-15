Da Ellis Island fino a qui, una famiglia si ritrova dopo più di un secolo

Dietro ad ogni nome del gigantesco archivio, ad Ellis Island, l’isola delle lacrime, è come se si spalancasse una porta. Lo sanno bene due cugini piacentini che, varcandola, senza arrendersi tra certificati di nascita e morte e documenti ingialliti, hanno ritrovato una parte di famiglia scoprendo di non essere mai stati dimenticati.

Tutto comincia da un viaggio a New York, è il 2022, e non può mancare la commovente tappa nel luogo che faceva da “filtro” agli emigrati diretti in America. È un colpo al cuore quella foce dell’Hudson che sa di diaspora e di terra d’approdo, e chiunque l’abbia visitata ha cercato tra gli archivi lì custoditi i manifesti di sbarco di venti milioni di migranti tra il 1892 e il 1954.

Thomas Trenchi cerca, e la trova: è la sua bisnonna, c’è davvero, Celestina Mazzolini, quella che lui, nato quasi un secolo dopo di lei, non ha mai conosciuto. Però in famiglia se ne è sempre parlato, della Celestina nata Oltre Oceano, dopo che la sua mamma, Candida Rocca, venuta al mondo nel 1878 a Coli, si era imbarcata da Genova sul “bastimento”, tra la miseria, il dolore, e la speranza di un futuro migliore.

Thomas sa che Candida era tornata a casa, in Valtrebbia, anni dopo, con i figli, tra cui proprio Celestina, «perché a New York si ammalavano, vivevano nel Bronx». E sa anche che dalla Valtrebbia non era più tornata poi in America - La Merica, la chiamavano i nostri nonni - perché il marito, Pietro Mazzolini, sposato proprio a Ellis Island e anche lui emigrato dall’Alta Valtrebbia, era morto in Cunnecticut, disarcionato da un cavallo che l’aveva colpito alla testa.

Ma gli elementi restano confusi, fino a quando non arrivano altri pezzi di puzzle tramandati a memoria, custoditi in famiglia da un’altra pronipote di Celestina, Elena Fiorani, anche lei piacentina.