In primo piano la Rocca d’Olgisio e il santuario di Santa Maria del Monte, sullo sfondo - a quasi 200 chilometri di distanza - si stagliano le cime innevate della catena alpina. In mezzo l'intera pianura Padana.

Sono gli spettacolari scatti del fotografo Cesare Barillà realizzati sabato 21 novembre, in una giornata di eccezionale limpidezza, dalle colline nei dintorni di Piozzano.

Le condizioni atmosferiche eccezionalmente favorevoli hanno restituito una visibilità rara, consentendo di osservare con grande nitidezza le montagne alpine e di cogliere, in un unico panorama, il paesaggio dei Colli Piacentini e quello delle Alpi.

Tra le cime riconoscibili figurano il Monte Rosa, il Weisshorn (4.505 m), lo Strahlhorn (4.190 m), l’Alphubel (4.206 m), il Täschhorn (4.490 m), il Dom (4.545 m) e il Nadelhorn (4.325 m).