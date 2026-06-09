Dalla Camera di Commercio 1,5 milioni puntati sul territorio

Proseguono gli investimenti della Camera di commercio dell’Emilia a sostegno delle imprese e del territorio. Mentre si avvicinano i termini per la chiusura del «Bando internazionalizzazione» (1 milione di euro con le domande in scadenza alle 16 di giovedì 11, l’Ente camerale, infatti, mette a disposizione un milione e mezzo di euro a favore di enti, associazioni e soggetti pubblici e privati impegnati nella promozione economica del territorio.

«Le nuove azioni – sottolinea il vicepresidente vicario della Camera di commercio dell’Emilia, l’imprenditore piacentino Filippo Cella – sono finalizzate a sostenere quei progetti che sono chiaramente indirizzati alla valorizzazione delle risorse locali e allo sviluppo territoriale, con una linea di finanziamento riservata a diversi soggetti terzi e una che prevede forme di coprogettazione che vedono la Camera di commercio tra gli attori delle iniziative».

«Nel primo caso i fondi, per un importo pari a 1,2 milioni di euro – spiega Cella – sono messi a bando e riguardano progetti che devono favorire, ad esempio, l’attrattività e la valorizzazione delle risorse territoriali, puntando ad assicurare supporti ai giovani e alla generazione di nuova imprenditorialità, ad incentivare la transizione digitale ed ecologica, ma anche a diffondere l’informazione economica e la conoscenza come strumenti per accrescere la competitività delle imprese».

Il bando è rivolto a enti pubblici, soggetti del Terzo settore, associazioni e altri organismi non profit, ma anche ad imprese, professionisti e cittadini, purché le iniziative proposte – specifica lo stesso bando - abbiano una chiara rilevanza collettiva. I progetti ammessi potranno ricevere un contributo fino al 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 90 mila euro.