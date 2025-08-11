Due conducenti nei guai per alcol e droga dopo l'incidente stradale a Fiorenzuola

Alla guida in condizioni normali non vi era nessuno dei due automobilisti coinvolti nell'incidente avvenuto un mese fa alle porte di Fiorenzuola. Entrambi erano stati ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Parma.

Fortunatamente si sono ripresi e i carabinieri di Gropparello hanno presentato loro il "conto" su presunte infrazioni al codice della strada: uno è stato denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti e per lesioni, l'altro per guida in stato di ebbrezza. La notizia delle due denunce è stata resa nota ieri.

Protagonisti dell'incidente, un monzese alla guida di una Volkswagen Golf e un operaio residente a Cadeo. Il primo, risultato positivo agli stupefacenti durante gli accertamenti di rito dei carabinieri di Gropparello, alla guida della sua Golf avrebbe invaso l'opposta corsia per cause ancora in corso di accertamento, proprio mentre sopraggiungeva la Mercedes condotta dall'operaio.