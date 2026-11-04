Due vini della Val Tidone conquistano l’oro al Merano Wine Hunter: premiati i fratelli Badenchini di Ziano

Due vini delle colline valtidonesi si sono fatti onore durante l’ultima edizione del concorso Merano Wine Hunter. Si tratta di due etichette di un’azienda di Albareto di Ziano che hanno portato a caso ben due primi posti. Due medaglie d’oro di cui una al Malvasia Doc frizzante e un’altra al Barbera frizzate Carona. Entrambe le etichette sono frutto delle uve vendemmiate nel 2025 nell’azienda dei fratelli Paolo e Andrea Badenchini.

«Questi premi – dicono – sono un riconoscimento al nostro lavoro e al tempo stesso un riconoscimento al valore della nostra terra, la Val Tidone, una terra votata alla viticoltura. Questa è la strada su cui le piccole aziende come le nostre devono camminare».