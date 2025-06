Esce in scooter per un gelato, "scontrino" da 8 mila euro

Voleva mangiare un gelato, ma si è ritrovato uno "scontrino" di 8 mila euro. Il conto non è quello della gelateria ma quello presentato dalla Polizia locale di Castelsangiovanni a un incauto centauro. L'uomo, un sessantenne, ha inforcato il suo scooter per andare in gelateria a gustare un gelato. Peccato che a un controllo degli agenti della Locale sia risultato essere senza casco, privo di patente e per di più senza assicurazione e tanto meno senza revisione. Una sfilza di infrazioni che gli sono valse una sanzione cumulativa di ben 8 mila euro. più il sequestro dello scooter.