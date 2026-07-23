Fa sempre più caldo: condizionatori anche in montagna

«Abbiamo installato condizionatori perfino a Monastero», sorride Tiziano Moresi. Una frase che racconta meglio di qualsiasi dato quanto siano cambiate le estati. Oggi nemmeno l’altitudine garantisce più il fresco di giorno. Monastero è una piccola località del comune di Morfasso a circa 600 metri di quota, un’altitudine ideale per sfuggire al caldo asfissiante della pianura senza allontanarsi troppo.

«Anche noi siamo arrivati a installare condizionatori a Groppovisdomo» aggiunge Daniela Castignoli facendo riferimento alla località nel comune di Gropparello alla stessa altitudine di circa 600 metri. Lo scenario dunque è cambiato: anche in quota le temperature estive raggiungono livelli tali da rendere sempre più frequente l’installazione di impianti di climatizzazione, investimento fino a pochi anni fa impensabile. Se la brezza serale consente di respirare e rilassarsi, durante il giorno il caldo si fa sentire anche sulle alture. Per questo gli abitanti delle alte valli chiedono sempre più spesso di dotare case e attività commerciali dell’aria condizionata che fino a pochi anni fa era diffuso soprattutto nelle città.