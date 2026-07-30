Piacenza verso i 40 gradi: allarme caldo, afa e Po ai minimi per la siccità
Fine settimana rovente con temperature percepite fino a 44 gradi. Cresce la preoccupazione per la crisi idrica del Po e per gli effetti del caldo su salute e agricoltura
Redazione Online
|3 ore fa
Piacenza si prepara ad affrontare uno dei fine settimana più caldi dell'estate. Secondo le previsioni, sabato la colonnina di mercurio raggiungerà i 40 gradi, mentre l'umidità farà impennare la temperatura percepita fino a sfiorare i 44 gradi. La provincia rientra tra le aree della Pianura Padana dove gli esperti invitano alla massima prudenza per gli effetti combinati di caldo e afa.
Po in sofferenza, cresce l'emergenza siccità
A preoccupare non sono solo le temperature. Il bacino del Po è ormai in condizioni di severità idrica elevata, con livelli del fiume sempre più bassi a causa della siccità. L'allarme riguarda l'intero Nord Italia e interessa anche il territorio piacentino, dove il grande fiume rappresenta una risorsa fondamentale per agricoltura, approvvigionamento idrico ed ecosistemi.
La situazione è già critica in numerosi Comuni tra Piemonte e Lombardia, dove si ricorre alle autobotti per garantire l'acqua potabile. Anche il mondo agricolo lancia l'allarme per gli effetti della carenza idrica sulle coltivazioni.
Caldo estremo e bollino rosso
La nuova ondata di calore africano non concede tregua. Le città italiane in bollino rosso aumenteranno progressivamente fino a raggiungere quota 19 nella giornata di sabato. Piacenza figura tra le località dove sono attese le temperature più elevate insieme a Ferrara, Modena, Firenze e Terni.
Il caldo sarà aggravato dall'elevata umidità: l'aria risulterà particolarmente pesante e le temperature percepite saranno ben superiori a quelle registrate dai termometri.
Aumentano i rischi per la salute
Gli esperti raccomandano particolare attenzione soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Nei Pronto soccorso italiani gli accessi legati al caldo risultano già in aumento del 10-15%, mentre i medici segnalano un incremento dei casi di anziani soli che arrivano in ospedale dopo aver trascurato patologie aggravate dalle alte temperature.
Secondo i meteorologi, nei prossimi giorni il grande caldo potrebbe favorire anche la formazione di temporali intensi sulle Alpi, alimentati dall'enorme energia accumulata nell'atmosfera.
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