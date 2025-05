Ferita nel bosco, 70enne soccorso al Passo della Cappelletta

Un uomo di 70 anni è rimasto ferito in una zona impervia, in un bosco al Passo della Cappelletta, nel comune di Farini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Soccorso alpino, i carabinieri forestali, i carabinieri del radiomobile, i sanitari del 118 con auto infermieristica, ambulanza ed eliambulanza.

Per recuperare il ferito si è reso necessario l'uso del verricello. Le sue condizioni non sono gravi.