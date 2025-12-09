Ferriere, 16.500 calendari per dire no alle pale eoliche

La copertina del calendario di Ferriere 2026 ritrae la statua dell’arcangelo Raffaele sul monte Crociglia avvolto nei colori del tramonto e della notte, il rosa ed il blu, con un vortice di striature bianche, le stelle in un cielo che muta di ora in ora. La foto è di Luca Morelli ed è stata scelta dall’amministrazione comunale di Ferriere e dall’esperto Paolo Labati «per ribadire - dice la sindaca Carlotta Oppizzi – che il Crociglia è un posto incantevole e deve rimanere così com’è e se qualcuno ha altri programmi gli faremo cambiare idea». Oppizzi lo ha affermato ieri, nel tradizionale momento dedicato alla presentazione del calendario di Ferriere, stampato anche quest’anno in più di 16.500 copie, per arrivare a tutti, dappertutto, vicino e lontano. Il tema scottante per il territorio dell’Alta Valnure, quello del progetto presentato da Ferriere Wind (della società European Energy) per la realizzazione di 7 pale eoliche sul Crociglia, entra in tutte le case proprio con il calendario. “Le immagini fiabesche del nostro territorio raccontano la bellezza e la perfezione che ci circondano, un patrimonio prezioso che continueremo a proteggere con impegno e orgoglio”, si legge nella prima pagina, accanto agli auguri. Alle foto a colori dei paesaggi dell’Alta Valnure si affiancano quelle in bianco e nero, dell’archivio di Labati, che ricordano la vita di un tempo.