Festività pasquali, il vademecum Iren per la raccolta rifiuti

In occasione delle festività pasquali, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato come indicato nei calendari distribuiti agli utenti.

Negli altri comuni della Provincia, in occasione delle festività pasquali, i servizi di raccolta verranno effettuati come indicato nei calendari distribuiti agli utenti.

Gli sportelli Iren e il numero verde servizi ambientali 800-212607 rimarranno chiusi durante le festività. Durante le festività non verranno effettuati i ritiri del cartone presso le utenze commerciali.

I centri di raccolta di Piacenza e provincia rimarranno chiusi la domenica di Pasqua mentre Lunedì 6 Aprile (Pasquetta), solo i Centri di Raccolta di Piacenza effettueranno un orario di apertura ridotto, dalle ore 9 alle ore 12; gli altri rimarranno chiusi.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il Contact Center 800 - 212607 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 (esclusi i festivi) e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. Inoltre, è possibile utilizzare l'App IrenAmbiente per smartphone e tablet. I calendari dei servizi di raccolta rifiuti sono sempre consultabili attraverso il sito https://servizi.irenambiente.it