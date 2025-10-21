Finto carabiniere ruba i gioielli di un'anziana con la scusa di un controllo

Si spaccia per carabiniere e deruba una 69enne di tutti i gioielli che aveva. La truffa é avvenuta qualche giorno fa a Carpaneto ma se ne è avuta notizia solo ora. La pensionata piacentina é stata raggiunta telefonicamente da una persona che si è spacciata per un militare dell'Arma. "Abbiamo trovato l'auto di suo marito in un fosso e con a bordo dei gioielli che dobbiamo comparare con i gioielli che ha in casa per capire se sono gioielli rubati" l'incredibile scusa. "Raccolga tutto che fra poco mando un collega a ritirare i monili". Poco dopo alla porta dell’anziana si é presentato un uomo che ha le detto di essere un carabiniere. La signora, che aveva già preparato un pacchetto con tutti i gioielli, ha provveduto a consegnare i monili al finto carabiniere. “Grazie signora” ha detto l’imbroglione "compariamo i gioielli e in breve glieli riporto". Naturalmente non si é più visto. I monili rubati avevano un valore di diverse migliaia di euro. Alla donna non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai veri carabinieri.