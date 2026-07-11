Fughe dopo gli incidenti, 10 casi nel 2026 in Unione Valnure Valchero

Crescono in maniera preoccupante gli episodi di conducenti di veicoli a motore che, dopo aver provocato un incidente stradale o causato danni a veicoli, persone o beni, si allontanano senza fermarsi e senza fornire le proprie generalità. Un fenomeno in netto aumento sul territorio dell'Unione Valnure Valchero, dove nei primi mesi del 2026 sono già stati registrati dieci casi, un dato che equivale all'intero bilancio del 2025.

In tutti questi episodi, però, i responsabili sono stati individuati e sanzionati grazie all'attività di accertamento svolta dalla Polizia Locale, che ha ricostruito la dinamica dei fatti attraverso indagini mirate e l'impiego degli strumenti investigativi a disposizione.

La fuga dopo un incidente rappresenta una grave violazione del Codice della strada e, nei casi più gravi, può assumere rilevanza penale. Oltre a sottrarsi alle proprie responsabilità, chi si allontana rende più complesso il percorso delle persone danneggiate per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e il risarcimento dei danni subiti. L'attività della Polizia Locale dell'Unione Valnure Valchero punta proprio a garantire che ogni episodio venga approfondito fino all'individuazione del responsabile, assicurando tutela ai cittadini coinvolti e contrastando un comportamento che desta crescente allarme.

Fondamentale, in questo lavoro, è il contributo della rete di videosorveglianza provinciale con lettura targhe e delle telecamere di contesto installate negli anni dai Comuni di Carpaneto, Gropparello, Podenzano, San Giorgio Piacentino, Vigolzone e Pontenure. Le immagini, unite alle testimonianze e agli altri elementi raccolti durante le indagini, consentono di ricostruire con precisione gli spostamenti dei veicoli e di identificare i conducenti che tentano di sottrarsi alle proprie responsabilità.

L'incremento degli episodi conferma la necessità di mantenere alta l'attenzione su questo fenomeno. Per questo la Polizia Locale continuerà a investire risorse nelle attività di controllo e investigazione, affinché chi provoca un danno non possa confidare nell'anonimato e venga chiamato a rispondere delle proprie azioni.