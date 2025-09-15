Monday, September 15

Fungaiolo disperso, rintracciato dal Soccorso alpino

L'uomo non si era presentato al luogo concordato con un amico dopo la raccolta funghi, presso la Cappelletta di Valico. Sono quindi scattati i soccorsi

Redazione Online
|2 ore fa
1 MIN DI LETTURA
Un fungaiolo disperso è stato localizzato e rintracciato dal personale del Soccorso alpino della stazione monte Alfeo, verso il mezzogiorno di lunedì 15 settembre.
L'uomo non si è presentato al luogo concordato con un amico dopo la raccolta funghi, presso la Cappelletta di Valico. I due si erano dati appuntamento all’auto per mezzogiorno e l’amico, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha allertato i soccorsi. Il disperso, classe 1967 residente a Borgonovo, è stato successivamente raggiunto al telefono dagli operatori del Soccorso Alpino ed è riuscito a fornire le proprie coordinate. Immediatamente due squadre Saer sono partite: una dal Santuario di Torrazza, l’altra da Casa Giorgi (lungo il Sentiero Via degli Abati, che segna il confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna).
Il fungaiolo si era fermato in un canalone impervio sotto Pian del Poggio, nei pressi della Cappelletta di Valico, al confine con la provincia di Pavia. Una volta raggiunto, i tecnici si sono assicurati non presentasse problemi sanitari e quindi lo hanno riaccompagnato all'auto in sicurezza. Per precauzione era stata allertata anche la stazione lombarda dell’Oltrepò Pavese del Soccorso Alpino mentre erano presenti i vigili del fuoco.    

