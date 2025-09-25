Fungaiolo lancia l'sos dopo una caduta: «Sono ferito e ho perso l'orientamento»

Mobilitazione nella serata di giovedì 25 per un fungaiolo che si è perso nei boschi nella zona di Santa Franca, nel comune di Morfasso.

Si tratta di un uomo di 45 anni che intorno alle 19.30 ha chiesto aiuto alla centrale operativa del 118 spiegando d’essere scivolato e di aver battuto la testa nella caduta. Ha riferito d’essersi rialzato frastornato e di aver perso l’orientamento.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitate le squadre del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco di Fiorenzuola.

Sul posto anche le forze dell’ordine. I soccorritori si sono incamminati sul sentiero che aveva imboccato il fungaiolo nel tentativo di individuarlo. Con loro alcuni amici dell’uomo che si sono uniti alle ricerche.

Un’emergenza, quella scattata sopra Morfasso, che si aggiunge a quelle per altri fungaioli persi nei boschi nei giorni scorsi.