Un romeno di 24 anni, senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato nella mattinata di martedì 17 novembre a Lodi dai carabinieri di Bobbio. Al giovane vengono contestati diversi reati, tutti risalenti al giugno 2026. In particolare avrebbe commesso, stando ai gravi indizi raccolti a suo carico ed in concorso con altri soggetti, quattro furti in altrettanti esercizi commerciali, il furto di due veicoli, oltre all’incendio di un’autovettura.

L’indagine ha preso avvio nella notte del 18 giugno quando a Tuna di Gazzola una pattuglia è intervenuta in un bar tabacchi dove ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso avevano sottratto sigarette per circa 4mila euro, oltre a mille euro in contanti. Una telecamera vicina al locale aveva, tuttavia, ripreso un furgone rosso e una utilitaria grigia allontanarsi a pochi secondi di distanza dal fatto. Attraverso una minuziosa analisi delle denunce di furto di furgoni simili a quello ripreso, i militari hanno accertato che il veicolo era stato rubato poche ore prima a San Bonico di Piacenza.

Poco dopo le 4 della stessa notte, le telecamere di un distributore di carburanti sulla provinciale 7, a Rottofreno, avevano ripreso due persone con il volto coperto scendere dal furgone e, dopo avere infranto il vetro della porta di ingresso, asportare il registratore di cassa ed alcuni biglietti «Gratta e vinci». Il titolare aveva poi formalizzato la denuncia di sottrazione di circa 500 euro in contanti e di biglietti per un valore di circa 3mila euro. La successiva analisi dei percorsi delle vetture individuate nell’episodio di Tuna di Gazzola, basata sui sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, nonché del traffico telefonico consentivano di appurare che nella serata del 17 giugno, l'auto era entrata in autostrada al casello di Broni-Stradella ed era uscita a Piacenza Ovest. Il 29 giugno l’utilitaria, risultata rubata, è stata poi ritrovata bruciata in una cascina abbandonata a Gazzola.

Gli accertamenti, anche di natura tecnico-scientifica, hanno permesso di ricostruire minuziosamente gli spostamenti del gruppo criminale, permettendo di ricondurre all’arrestato in concorso con altri soggetti, ulteriori furti in esercizi commerciali. In particolare il 19 giugno, a Spino d’Adda, i carabinieri di Crema hanno infatti recuperato il furgone utilizzo per il furto di Tuna di Gazzola abbandonato dopo un inseguimento, a circa 500 metri da dove era stato rubato un pick-up Ford. Mezzo, quest’ultimo, utilizzato nella notte del 23 giugno , per raggiungere due tabaccherie. La prima intorno all’una a Gallignano, frazione di Soncino (CR), dove vennero sottratte sigarette e biglietti «Gratta e vinci» e poi, intorno alle 3.50, una a Bolgare (BG) dove, oltre a sigarette e biglietti venne asportato denaro contante.

Durante il successivo inseguimento, il pick-up era uscito di strada a Romano di Lombardia e gli occupanti, erano riusciti a fuggire a piedi.