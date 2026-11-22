Un percorso professionale costruito attraversando ambiti molto diversi della sanità pubblica, dall’epidemiologia alla programmazione, dal controllo di gestione allo sviluppo organizzativo e professionale fino alle relazioni sindacali. E ora una nuova sfida a Piacenza, alla guida di Amministrazione rete ospedaliera e territoriale.

Gabriella Antolini, nuovo direttore della struttura, arriva a Piacenza dopo una lunga esperienza nelle aziende del Servizio sanitario nazionale.

«Ho avuto la possibilità di lavorare in differenti ambiti dell’organizzazione aziendale – sottolinea - Cambiare è stato ogni volta impegnativo, perché significa in qualche modo ripartire, ma è stato anche molto arricchente: ogni esperienza mi ha permesso di aggiungere un nuovo punto di osservazione sull’organizzazione sanitaria, consentendomi di maturare una visione più ampia e di comprendere meglio le connessioni tra le diverse parti dell’organizzazione, le attività strategiche e i rapporti con la Regione, gli enti e le altre strutture con cui un’Azienda sanitaria è chiamata a confrontarsi».

L'arrivo a Piacenza nasce dal desiderio di affrontare una nuova sfida professionale.

«Le sfide mi piacciono. Dopo diversi anni nello sviluppo organizzativo e professionale e nelle relazioni sindacali sentivo il desiderio di misurarmi con altri ambiti.«

A rendere particolarmente stimolante il nuovo incarico è anche la significativa dimensione della struttura sia in termini di risorse umane da gestire che di ambiti di attività di cui occuparsi . Sono circa 85 i professionisti che fanno riferimento all'Amministrazione rete ospedaliera e territoriale, distribuiti prevalentemente a Piacenza, ma presenti anche nelle diverse sedi aziendali e almeno quattro i grandi differenti filoni di attività.

«È una struttura che attraversa numerosi ambiti della vita aziendale e affianca quotidianamente professionisti e servizi. Tra le attività ci sono la gestione dei processi amministrativi legati alla libera professione, il recupero crediti, il monitoraggio delle risorse economiche e delle attività dei dipartimenti territoriali tra i quali Salute mentale dipendenze patologiche e Sanità pubblica, oltre al supporto amministrativo ai dipartimenti clinici. L'obiettivo è garantire una gestione e un controllo attenti dei processi, ma anche lavorare sulla loro evoluzione e innovazione. Dove possibile dobbiamo puntare alla semplificazione e alla digitalizzazione, collaborando con le diverse articolazioni aziendali».

Un'attività che deve necessariamente coniugare due dimensioni: da una parte la capacità di rendere più fluidi ed efficienti i processi e sostenere il lavoro dei professionisti, dall'altra la responsabilità di amministrare risorse pubbliche garantendo il rispetto degli aspetti giuridici, economici e dei sistemi di controllo.

«Il risultato - sottolinea Antolini - deve arrivare anche al cittadino: un supporto amministrativo efficace consente ai professionisti di svolgere meglio le proprie attività e può quindi contribuire, come riflesso, anche a offrire un servizio migliore alle persone».

Ed è proprio dalle persone che il nuovo direttore ha scelto di cominciare. Nei primi giorni a Piacenza ha avviato un percorso di conoscenza diretta dei professionisti della struttura.

«Voglio conoscere personalmente i collaboratori e capire nel concreto di che cosa si occupano. Non sempre le attività sono facilmente riconducibili ad un unico ambito: ci sono professionisti che svolgono funzioni diverse e conoscere questa complessità è fondamentale anche per valutare eventuali interventi organizzativi».

Parallelamente, naturalmente l'attività non si ferma. «Ci sono procedure e processi che devono continuare anche durante un cambio di direzione. Ho detto da subito ai collaboratori che non voglio essere un elemento di rallentamento: ciò che è urgente deve andare avanti».