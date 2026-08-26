Giornate semi-autunnali? «Sì, ma l’estate non è finita, torna il caldo»

Dal caldo africano con punte di 37-38 gradi a giornate che hanno già il sapore dell’autunno. Il Piacentino ha vissuto in pochi giorni un brusco cambio di scenario, con l’arrivo di correnti più fresche dall’Atlantico che hanno favorito rovesci e temporali, anche intensi soprattutto nelle aree montane. Una parentesi che ha portato un po’ di sollievo anche al territorio, dopo settimane segnate dalla siccità. Ma è davvero arrivato il momento di archiviare l’estate e tirare fuori l’ombrello? Secondo Silvio Scattaglia di Meteo Niviano, la risposta è no.

«In questi ultimi giorni - spiega l’esperto - alcune infiltrazioni di aria più fresca atlantica hanno dato origine a temporali sparsi sul nostro territorio, anche piuttosto intensi sui rilievi montuosi, portando finalmente un po’ di acqua e contribuendo, seppur in minima parte, a ricaricare le falde, duramente messe alla prova dalla lunga siccità delle ultime settimane».

Una fase instabile dunque destinata a lasciare spazio a condizioni meteorologicamente più equilibrate.