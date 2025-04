Gossolengo, con 50mila euro la Marchesana non è più un pericolo

In vita sua, la strada Marchesana tra Caratta e Ciavernasco era stata asfaltata solo una volta. Ma da tempo, ormai, il passaggio dei mezzi agricoli l'aveva resa un pericolo non solo per gli automobilisti ma anche per i ciclisti. Con 50mila euro il Comune di Gossolengo ne ha riasfaltato poco più di un chilometro, eliminando buche ed avvallamenti grazie all'intervento della ditta Boccenti.

Un secondo intervento simile sarà realizzato presto anche lungo il rio Comune, sulla strada di Ca' Buschi (dall'imbocco del ponte di Tuna fino al confine con Rivergaro, nei pressi di Ca' Blatta) per ulteriori 50mila euro: qui, dove possibile, la banchina sarà anche allargata. E successivamente, arriveranno anche ulteriori asfaltature, con uno stanziamento di altri 100mila euro, stavolta nel capoluogo (in viale Matteotti e via della Cooperazione). Nella stessa cifra è inclusa anche la riqualificazione del parco "Poli": sarà demolita l'attuale inutilizzata pista in cemento per realizzare una nuova area gioco con una pavimentazione specifica.