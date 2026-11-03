Verifiche sul ponte del Luretta, senso unico sulla Sp 11 tra Gragnano e Borgonovo
Dalle 8.30 alle 17 di giovedì 5 novembre modifiche alla viabilità per consentire prove tecniche sulla struttura. Traffico regolato da semaforo o movieri.
Redazione Online
|3 ore fa
Senso unico alternato giovedì 5 novembre sulla strada provinciale 11 di Mottaziana, nel territorio comunale di Gragnano Trebbiense. Il provvedimento sarà in vigore dalle 8.30 alle 17 per consentire l’esecuzione di prove sui materiali della struttura di attraversamento del torrente Luretta.
Lo comunica il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza, precisando che la limitazione interesserà un tratto di circa 130 metri, tra il chilometro 2+770 e il chilometro 2+900.
Per garantire la sicurezza durante le operazioni, il traffico sarà regolato da un impianto semaforico o da movieri. Il provvedimento riguarderà tutte le categorie di veicoli.
La circolazione potrà quindi subire rallentamenti durante le ore di svolgimento delle verifiche.
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