I residenti dell'Alta Valboreca: noi isolati dal mondo

Non si lamentano con rabbia, ma con determinazione. I residenti delle frazioni dell’Alta Valboreca ieri si sono riuniti nel municipio di Ottone per incontrare il sindaco Federico Beccia e il consigliere regionale Lodovico Albasi. Lo hanno fatto per chiedere risposte su problemi concreti: viabilità inadeguata, strade franate, assenza di rete telefonica, difficoltà nei collegamenti.

"Questi sono luoghi splendidi, bellissimi, che amiamo e di cui ci prendiamo cura", premettono. Ma c’è un problema di fondo: "Le strade sono malmesse e inaccessibili, la linea telefonica spesso è un miraggio". Disservizi che rendono complicata la vita quotidiana, fino all’assurdo: "Se c’è un malore, come facciamo?", si domandano da Suzzi. E se la strada è franata, nemmeno il carro funebre può arrivare al cimitero.