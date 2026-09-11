Il Colonnello Paolo Leoncini è il nuovo comandante Provinciale dei Carabinieri di Piacenza

Giovedì 10 settembre 2026, il colonnello Paolo Leoncini ha assunto il comando del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, retto sino al giorno precedente dal Colonnello Pierantonio Breda, che nella stessa giornata è diventato il nuovo comandante del 1° Reggimento Carabinieri "Piemonte".

Il Colonnello Leoncini si è formato presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma e la laurea in Scienze della sicurezza interna ed esterna presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Ha frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze presso il Centro Alti Studi per la Difesa e ha conseguito il master universitario di secondo livello in “Studi internazionali strategico-militari”.

Dal 2005 al 2008 ha prestato servizio presso il 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania” di Livorno, partecipando a diverse missioni di pace all’estero. Dal 2008 al 2014 è stato Comandante di Sezione Operativa e del Nucleo Negoziatori del Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri, prendendo parte a numerose operazioni speciali di polizia sul territorio nazionale e a operazioni delle Forze speciali militari italiane all’estero. Dal 2014 al 2018 ha comandato la Compagnia Carabinieri di Messina Sud. Successivamente, dal 2018 al 2023, ha ricoperto incarichi di Stato maggiore presso l’Ufficio “Piani e Polizia Militare” e l’Ufficio “Polizia Militare e di Stabilità” del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in qualità di Capo Sezione “Pianificazione”. Prima dell’attuale incarico ha comandato il Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna (NA).

Nel corso del primo saluto ai militari del Comando ma anche in occasione delle visite di ieri al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza Grazia Pradella e al Prefetto di Piacenza Patrizia Palmisani, il Colonnello Leoncini, in continuità e sintonia con chi lo ha preceduto, ha sintetizzato quelle che saranno le priorità della propria azione di comando e indirizzo, ovvero prossimità alla popolazione, anche valorizzando ulteriormente l’imprescindibile ruolo delle Stazioni Carabinieri come presidi capillari di ascolto e legalità; sicurezza, promuovendo mirate attività di indagine e servizi coordinati di controllo del territorio e, infine, sinergia istituzionale, laddove al ruolo determinante svolto nei rispettivi ambiti da Prefettura e Magistratura, troveranno ulteriore conferma i rapporti di sincera collaborazione già in essere con le amministrazioni locali, le altre Forze di Polizia e le Forze Armate presenti sul territorio piacentino.

«È per me un onore assumere la guida del Comando Provinciale di Piacenza, ricevendo il testimone dal collega e amico Pierantonio, Comandante di rare doti professionali e umane - ha spiegato il neo comandante - Su tale esempio e nel solco delle tradizioni dell’Arma, garantirò il mio massimo impegno affinché i Carabinieri della Provincia di Piacenza continuino a rappresentare un punto di riferimento solido, tempestivo e affidabile per tutta la comunità piacentina».

Nei prossimi giorni il nuovo Comandante completerà le visite istituzionali alle principali autorità civili, religiose e giudiziarie del territorio.