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Infrastrutture, la presidente Patelli consegna al ministro Salvini tre lettere

L’occasione è stata la cerimonia di riapertura del ponte sul Nure

Redazione Online
|1 ora fa
Infrastrutture, la presidente Patelli consegna al ministro Salvini tre lettere
1 MIN DI LETTURA
La cerimonia di riapertura del ponte sul Nure è stata l'occasione per la presidente della Provincia, Monica Patelli - unitamente alla consigliera provinciale con delega alla Viabilità Patrizia Calza - per consegnare al ministro dei Trasporti,Matteo Salvini, tre lettere per chiedere il suo intervento su altrettanti temi:  consentire la tempestiva attuazione degli interventi previsti nella Convenzione con la Società concessionaria dell'autostrada PC - TO;  rivedere i contenuti dei decreti di finanziamento degli interventi sulla viabilità provinciale per consentire il completamento delle opere previste; la mitigazione degli impatti alla circolazione stradale conseguenti agli interventi al ponte sul Fiume Po a Castelvetro.
 

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