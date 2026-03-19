Infrastrutture, la presidente Patelli consegna al ministro Salvini tre lettere
L’occasione è stata la cerimonia di riapertura del ponte sul Nure
Redazione Online
|1 ora fa
La cerimonia di riapertura del ponte sul Nure è stata l'occasione per la presidente della Provincia, Monica Patelli - unitamente alla consigliera provinciale con delega alla Viabilità Patrizia Calza - per consegnare al ministro dei Trasporti,Matteo Salvini, tre lettere per chiedere il suo intervento su altrettanti temi: consentire la tempestiva attuazione degli interventi previsti nella Convenzione con la Società concessionaria dell'autostrada PC - TO; rivedere i contenuti dei decreti di finanziamento degli interventi sulla viabilità provinciale per consentire il completamento delle opere previste; la mitigazione degli impatti alla circolazione stradale conseguenti agli interventi al ponte sul Fiume Po a Castelvetro.
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