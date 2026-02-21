La Pro loco gestirà l'Enoteca comunale di Ziano

Sarà la Pro loco di Ziano a gestire l’Enoteca comunale. L’amministrazione comunale ha affidato per i prossimi quattro anni la gestione dello spazio per la promozione dei vini e dei prodotti locali ai volontari dell’associazione guidata da Alessandro "Alex" Tinaburri. Dovrebbe quindi terminare il periodo di chiusura che ha scatenato polemiche, con richieste di chiarimento da parte della minoranza di Idea Comune.

Al nuovo gestore, l’amministrazione chiede non solo di aprire l’enoteca per promuovere i prodotti enogastronomici locali, ma anche di fungere da punto di raccordo per le informazioni turistiche. «Vorremmo farne innanzitutto un luogo di promozione dei prodotti del territorio, vini in primis e poi anche quelli di nicchia, e un punto di riferimento per chi viene a visitare Ziano e la vallata», dice il presidente della Pro loco Tinaburri, che annuncia anche l'intenzione di aprire gli spazi per eventi dedicati a bambini e anziani «per farne un luogo di ritrovo a 360 gradi» dice.