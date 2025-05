La Regione sul Brugneto: «Rispettare le regole in vigore»

L'oratorio della parrocchia di San Giuseppe Operaio di Piacenza ha ospitato oggi il Tavolo per il Trebbia, incentrato sulle questioni legate alla diga del Brugneto. Ospite importante, Paolo Ferrecchi, direttore generale "Cura del territorio e dell'ambiente" della Regione Emilia Romagna.

Poi l'intervento di Ferrecchi: «La Regione Emilia Romagna è al vostro fianco e sostiene il fabbisogno del territorio piacentino. Come Regione vogliamo una certezza del diritto prima ancora di accordi politici, facendo valere l’interregionalità. Nel transitorio valgono le regole tenute ad oggi. Dal tavolo odierno è uscita unitarietà dei partecipanti ed elementi aggiuntivi che porterò in trattativa. L’elemento scientifico deve essere la guida nella conduzione della trattiva e non le naturali emozioni che possono portare a risultati fuorvianti”.

Ad aprire e chiudere la riunione Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza: «Si tratta di una partita complessa e articolata dove l’impegno delle istituzioni territoriali e regionali nel loro complesso continua. Il nostro obiettivo, in aderenza alle istanze che ci sono pervenute dal territorio, rimane quello di avere una dotazione maggiore dalla diga del Brugneto assegnata al nostro territorio, perché l’acqua rimane l’elemento fondamentale per il sistema agroalimentare ma anche per l’ambiente, la biodiversità (con flora e fauna) e per il turismo della valle».

Presenti all’incontro una rappresentanza del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica, l’onorevole Paola De Micheli e la senatrice Elena Murelli, i consiglieri regionali Lodovico Albasi, Luca Quintavalla, Giancarlo Tagliaferri; Giampaolo Maloberti, il vicesindaco di Piacenza Matteo Bongiorni e l’assessore Serena Groppelli, i Comuni piacentini il cui territorio si affaccia sul fiume Trebbia, la Provincia di Piacenza, le associazioni datoriali del territorio piacentino, Legambiente, i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale (Parchi del Ducato).