L’Alberoni conferma: «Caldo, questa è stata l’estate dei record»

Che ci stiamo lasciando alle spalle un’estate dal caldo eccezionale ce ne siamo accorti tutti quanti. Uscite proibitive in certi orari centrali della giornata, notti bollenti, mai un sollievo a causa di continue e ripetute ondate di calore. Ora arrivano i numeri a certificarlo. A stilarli è stato Daniele Cat Berro della Società Meteorologica Italiana, ente che è responsabile tecnico-scientifico dell’Osservatorio Alberoni, in collaborazione con l’Opera Pia Alberoni di Piacenza.

Nel nostro territorio la temperatura media mensile di 28,2 gradi (+3,5 gradi rispetto alla norma 1991-2020) colloca agosto 2026 al secondo posto tra i più caldi dopo quello del 2003 (che ebbe media di 28,8 gradi). Seconda posizione anche per l’intero trimestre estivo (Tmed 27,3 gradi, anomalia +3,2 gradi), ma a un soffio dal caso del 2003 (27,5 gradi). Altri osservatori padani (tra cui Parma) invece hanno superato il caso di 23 anni fa.

Tutte le 10 estati più calde nella serie dal 1871 sono concentrate dopo il 2002; ben 7 su 10 nell’ultimo decennio. Durante il trimestre sono stati stabiliti i seguenti primati di temperatura minima e massima più elevate: record di massima più elevata, relativamente al solo mese di giugno, con 38,8 gradi il 28 (supera il precedente che risaliva al 27 giugno 2019 con 38,1 gradi); record di minima più elevata, per qualunque mese, con 25,5 grado il 29 giugno (supera il precedente che risaliva al 7 luglio 2015 con 25,4 gradi), valore ripetutosi poi anche il 7 agosto (nuovo primato di minima più elevata per un mese di agosto).

Due notti equatoriali, che si aggiungono ai soli altri 3 casi della serie (14/8/2003, 7/7/2015, 31/7/2020). E poi ancora: 68 notti tropicali, con Tmin >= 20,0 gradi (supera 2003, 67), 97 giorni estivi Tmax >= 30,0 gradi (supera 2003 e 2022, 94 e 93) e 48 giorni con Tmax >= 35 gradi (8 volte la norma: erano stati 36 giorni nel 2003, record precedente).

Precipitazioni di agosto pari a metà del normale (26,4 mm, -49%). Fortemente in deficit anche quelle dell’intero trimestre estivo (95,4 mm, -38%). Minime di settembre più elevate, 21.5 gradi il 7 e 21.7 gradi l’8 (supera i 21.4 gradi del 6/9/2008). Massime di settembre più elevate, 35.3 gradi il 4 e 35.4 gradi il 5 (supera i 34.7 gradi del 6/9/2008).