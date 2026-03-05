Lancia sassi alle auto e ferisce un agente, denunciato ma ora è già in libertà

Girava per le strade di Castel San Giovanni prendendo a sassate lunotti e parabrezza delle auto. Quando gli agenti della Polizia locale e carabinieri lo hanno fermato l'uomo ha pure tentato di scappare e nella fuga un agente è rimasto ferito a una mano. I fatti sono accaduti in due diversi momenti della giornata.

In mattinata l'uomo ha sfondato con una grossa pietra la vetrina di una bacheca, il parabrezza e il lunotto di alcune auto parcheggiate in centro storico. Fermato, è stato portato al comando della Polizia locale che lo ha denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, visto che durante gli accertamenti si era pure dato alla fuga.

Rilasciato dopo poche ore si è rimesso a danneggiare auto e prendere a calci transenne in pieno centro storico. Fermato una seconda volta è stato portato nella caserma dei carabinieri a Castel San Giovanni per essere nuovamente denunciato.

A fine giornata la sindaca Valentina Stragliati ha voluto esprimere "solidarietà all’agente ferito e un apprezzamento al lavoro svolto dalla Polizia locale e dalle forze dell’ordine". "Ma – aggiunge – non nascondo una forte preoccupazione perché, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, questo soggetto socialmente pericoloso si trova ora a piede libero".