Lite a una rotonda di Castel San Giovanni: due automobilisti arrivano alle mani

Momenti di tensione nel pomeriggio di martedì 26 marzo a Castel San Giovanni. Due automobilisti sono arrivati alle mani nei pressi della rotonda di piazzale Gramsci, vicino all'imbocco di corso Matteotti, in uno dei punti più trafficati della viabilità cittadina, all'imbocco di corso Matteotti.

Secondo le prime informazioni, all’origine della lite ci sarebbero motivi legati alla circolazione stradale e a una discussione nata mentre i due conducenti si trovavano in auto. La situazione sarebbe poi degenerata fino al contatto fisico tra i due uomini.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Borgonovo Val Tidone e i carabinieri della stazione di Borgonovo per riportare la calma e ricostruire l’accaduto. Nessuno dei coinvolti, secondo quanto emerso, avrebbe riportato ferite gravi.

I militari stanno ora valutando le rispettive responsabilità e raccogliendo le testimonianze utili a chiarire l’esatta dinamica dell’episodio.