Maltempo e disagi: corrente elettrica saltata e linee telefoniche mute

Corrente elettrica saltata e linee telefoniche mute. Ha lasciato dietro di sé una scia di disagi, ai danni anche di anziani che sono dovuti restare al freddo per diverse ore, il maltempo che tra giovedì e venerdì ha investito anche il territorio Piacentino. Le difficoltà maggiori si sono vissute in alta Valtrebbia, dove le raffiche di vento hanno danneggiato i cavi della corrente elettrica. Il risultato è stato che le frazioni di Mogliazze e San Cristoforo, in cui abitano soprattutto persone anziane, per 24 ore è rimasta al buio.

A Pianello, in Valtidone, i disagi li hanno patiti gli utenti della Tim i cui telefoni sono rimasti muti, o comunque hanno funzionato a singhiozzo, per tre giorni. Solo venerdì sera la situazione sembrava essersi finalmente normalizzata.