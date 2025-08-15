Monica Mazzocchi è la regina dei maître di sala

È Monica Mazzocchi la regina dei maître di sala dei ristoratori italiani. La ristoratrice borgonovese, padrona di casa de La Palta di Bilegno insieme alla sorella chef Isa Mazzocchi, si è classificata seconda durante l’edizione 2025 del Best Maître Sommelier in Italy. Concorso promosso, con votazioni social che sono durate una settimana, da Manfredi Maretti, vero e proprio guru per gli addetti ai lavori e, tra le altre cose, uno dei più importanti editori di enogastronomia d’Italia.

Il contest l’ha vista classificarsi al secondo posto dopo una settimana di eliminazioni in cui, giorno dopo giorno, sono rimasti "sul terreno" veri e propri colossi di sala e sommelier. Molti ma non lei. Mazzocchi è arrivata in finale dove è riuscita a totalizzare 2175 preferenze. «Un risultato che ha stupito anche me, non tanto per i numeri in sé, quanto più per l’affetto, l’attenzione che ho visto crescere di giorno in giorno».