Naso all'insù e occhiali protettivi: arriva l'eclissi di sole

La Luna tra la Terra e il Sole e sarà eclissi solare. L’evento astronomico raro, previsto per mercoledì 12 agosto al tramonto, si sovrappone all’ osservazione delle stelle cadenti tipiche a metà mese. La copertura del Sole determinata dalla posizione della Luna, il nostro unico satellite, sarà totale (al 100%) nell’emisfero boreale, in una parte di Europa continentale, un arco di territorio tra l’Islanda, la Spagna verso le Isole Baleari. In Italia settentrionale sarà quasi totale. Supererà infatti di poco il 90% in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Sardegna, una percentuale che cala spostandosi verso il centro e il sud della penisola.

Per chi è interessato a partecipare all’evento – sempre che il meteo sia favorevole - sarà necessario trovare un punto di osservazione con l’orizzonte libero: una spiaggia sarda o ligure, per esempio, ma non solo. Nella nostra città e provincia la progressiva copertura del Sole – che coincide con la Luna nuova del 12 agosto (il Novilunio) – inizierà nel tardo pomeriggio (dalle ore 19.30) e si concluderà al tramonto con il massimo oscuramento previsto per le ore 20 e 21 minuti. Quasi un’ora di non Sole.

Chissà quante volte durante questa caldissima estate avete sperato che qualche nuvola vi ombreggiasse così da avere qualche momento di tregua dalle alte temperature. Il 12 agosto ci penserà la Luna che seguendo la sua orbita coprirà (dal nostro punto di vista) la sfera solare. Saranno minuti speciali durante i quali realizzeremo con maggiore consapevolezza i movimenti reciproci dei corpi celesti: la rivoluzione intorno al Sole e la rotazione giornaliera intorno al suo asse della Terra e l’orbita lunare. Un’unica raccomandazione dal Ministero della Salute.

Nel guardare naso all’insù cosa succede in cielo, è necessario usare occhiali protettivi, filtranti la luce perché, sebbene non si avverta, si rischia la retinopatia solare, un danno alla retina dei nostri occhi.