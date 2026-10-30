Non solo autostrade: la mappa del soccorso dei Vigili del Fuoco di Piacenza

C’è un lavoro imponente, quotidiano e spesso silenzioso che si snoda ben oltre i riflettori delle emergenze viarie. È la fotografia scattata dal bilancio parziale dei primi nove mesi del 2026 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza: una mappa complessa di interventi che spazia dalla tutela del verde pubblico al soccorso privato tra le mura domestiche, a conferma di un presidio capillare su tutto il territorio.

Incendi e vegetazione: 1.000 interventi in nove mesi

Il cuore dell'attività resta senza dubbio la lotta al fuoco. «Gli incendi rappresentano ancora oggi la nostra attività predominante, con circa 700 casi registrati dall’inizio dell’anno», illustra il pompiere Massimiliano Clini.

A queste uscite si aggiunge poi la complessa gestione degli incendi di vegetazione, una voce che conta circa 300 interventi da gennaio a oggi. La provincia di Piacenza si estende infatti su una superficie vastissima di circa 4.000 chilometri quadrati, caratterizzata da un'ampia presenza di aree boschive e collinari. Un patrimonio naturale bellissimo quanto vulnerabile, messo a dura prova durante i mesi estivi.

Un’emergenza affrontata: «I principi di incendio dell'estate vengono domati sul nascere grazie a squadre e automezzi dedicati al soccorso boschivo. Siamo già ampiamente attrezzati a livello provinciale e regionale, ma l'obiettivo resta quello di migliorare ancora». rassicura il comandante provinciale Vito Cristino

Il soccorso quotidiano: 500 chiamate per la sicurezza delle persone

Accanto alle grandi emergenze, i Vigili del Fuoco garantiscono una presenza costante a tutela della popolazione. Nel bilancio di quest'anno figurano infatti circa 500 interventi di soccorso diretto a persona, a cui si affiancano centinaia di delicate operazioni per la ricerca di persone scomparse e la salvaguardia degli animali in difficoltà.

Micro-emergenze e maltempo: i numeri dietro le quinte

La versatilità del Comando emerge soprattutto analizzando la galassia di micro-interventi urbani e domestici che impegnano la centrale ogni singolo giorno:

- Quasi 360 chiamate per porte o finestre bloccate;

- Oltre 140 uscite per sbloccare ascensori in avaria;

- Più di 100 interventi per perdite e fughe di gas

LA TABELLA DEGLI INTERVENTI