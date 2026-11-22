Quattro interventi tra il tardo pomeriggio di venerdì 20 e l’alba di sabato 21 novembre, con lo stesso comune denominatore: persone ubriache dedite a molestare automobilisti, avventori di bar e pure madri di famiglia. (Anche) di questo si sono dovuti occupare i carabinieri del Radiomobile di Piacenza.

Il primo episodio è avvenuto venerdì pomeriggio, intorno alle 17.50. Una segnalazione ha portato una pattuglia in piazzale Roma dove un uomo, in evidente stato di alterazione, s’è messo a urlare in mezzo alla strada, fermando le auto in transito e creando problemi alla circolazione. I carabinieri lo hanno raggiunto e hanno richiesto l’intervento del 118. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato accompagnato al pronto soccorso cittadino.

Poco dopo le 22, nuova chiamata: questa volta da un bar di via Campagna. Un cliente ubriaco stava infastidendo il personale e gli altri avventori. Ma all’arrivo della gazzella l’uomo si è però improvvisamente calmato e ha preferito allontanarsi spontaneamente, permettendo ai militari di riprendere il servizio.

La nottataccia dei carabinieri è proseguita alle 4.30 di sabato, in via Sidoli, dove un cittadino ha chiesto aiuto perché un conoscente lo seguiva e lo provocava. I carabinieri hanno trovato lì un 31enne in condizioni di evidente ubriachezza, tanto da non riuscire a stare in piedi. L’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale, rimediando però una contestazione per ubriachezza in luogo pubblico. I militari lo hanno quindi riaccompagnato a casa, affidandolo alla madre.

Infine, alle 5.30, la stessa pattuglia è stata nuovamente chiamata dal 118: la stessa madre aveva chiesto soccorso dopo che il figlio, cadendo, aveva battuto la testa. Questa volta il trentunenne è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso. Dai primi accertamenti, non sono emerse lesioni gravi.