Oggi a Vicobarone la festa della sezione Avis di Ziano con musica e batarò

Oggi, lunedì 18 agosto, a partire dalle 19.30, l’area delle feste di Vicobarone ospiterà la tradizionale festa estiva della sezione Avis di Ziano. L’evento, che vede impegnato il Caf (Comitato Autonomo Festeggiamenti) e si avvale del patrocinio del Comune di Ziano, promette una serata all’insegna del buon cibo, della musica e della convivialità. Il tutto, come sempre, per sostenere l’Avis e le attività che i donatori.

Saranno serviti piatti tipici come il batarò, la grigliata mista e tante altre specialità per tutti i gusti. La festa sarà accompagnata dalla musica dal vivo con The Tinnitus e da un coinvolgente dj set, per garantire divertimento e atmosfera festosa a tutti i partecipanti.

L’appuntamento di oggi arriva a pochi mesi dalla recente conferma alla guida della sezione Avis del presidente Andrea Badenchini, per la quarta volta alla guida dei donatori di Ziano. Quest’anno, la sezione celebra il 42° anno di attività, con 85 donatori attivi e un direttivo rinnovato che continua a sostenere iniziative sociali e culturali sul territorio.

Come ricordato dallo stesso Badenchini in altre occasioni, l’Avis di Ziano non si limita alla donazione di sangue: i volontari collaborano con le scuole locali, organizzano momenti di aggregazione per grandi e bambini e mantengono viva la memoria dello storico fondatore della sezione, Dante Sabatico, anche attraverso borse di studio dedicate agli studenti più meritevoli.

La festa di oggi rappresenta dunque un momento di comunità e divertimento per tutti gli abitanti di Ziano e per i villeggianti presenti sul territorio, confermando ancora una volta l’impegno dell’Avis a rimanere “fedele a se stessa” e vicina alla popolazione.