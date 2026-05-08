Orgoglio alpino: a piedi da Pianello a Genova, zaino spalla per l'adunata nazionale

Centoventi chilometri a piedi, da Pianello a Genova, zaino spalla e con il cappello alpino calato sulla testa. Sergio Ferlisi ha deciso quest’anno di festeggiare così l’orgoglio alpino. Domenica la grande famiglia delle penne nere, a cui lui appartiene, si darà convegno a Genova, da tutta Italia, per celebrare l’adunata nazionale. Lui a quella grande festa ha deciso di unirsi percorrendo a piedi tutto il tragitto dalla Valtidone alla capitale ligure. L’altra mattina, dopo aver preparato il suo zaino pesante dieci chili e dopo aver atteso due compagni alpini, Franco e Paolo in arrivo da Castelfranco Veneto e da Domodossola, Ferlisi è partito per la prima delle quattro tappe che scandiscono la sua marcia di avvicinamento alla Festa Granda.