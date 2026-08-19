«Otto km di calvario», la strada disastrata da Casali a Bore

«La sensazione è quella di essere in mezzo ad un’isola – esordisce Giovani Nocivelli -. Con queste strade non ci muoviamo più». Otto chilometri di asfalto a grattugia, quattro frane lungo il tratto. Nocivelli, residente di Fiorenzuola, ma villeggiante ai Casali di Morfasso, si sfoga sul tratto della strada provinciale 359 Salsomaggiore Bardi che va dalla Bocchetta di Settesorelle (nel comune Vernasca) al passo del Pelizzone (nel comune di Morfasso).

«Otto chilometri di calvario, il disagio è enorme e dura da almeno tre anni – esordisce Nocivelli – . Per chi, come me, ha la casa ai Casali o dintorni lo spostamento verso Bore è quotidiano: per la farmacia, il medico, la panetteria, tutti i servizi essenziali».

Il tratto di strada è di competenza provinciale e Nocivelli lo rimarca.