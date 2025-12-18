Photo contest Malpensa Airport, la Valtidone sul podio

Uno scatto del fotografo piacentino Cesare Barillà ha così conquistato il terzo posto al Photo contest World Trade Center Malpensa Airport. La foto ritrae un ciclista che, in sella alla sue due ruote che percorre un saliscendi della Valtidone, nella zona tra Albareto e San Lupo di Ziano. Sullo sfondo un panorama strepitoso, fatto di vigneti la cui colorazione verde brillante sta cedendo il passo ai toni del giallo e del viola, tipici del cosiddetto foliage autunnale. Barillà ha alle spalle diversi progetti, partecipazioni a concorsi e riconoscimenti. Un altro suo scatto, che ritrae il monte Ragola intitolato Minimal winter, è stato tra i vincitori di un contest organizzato di recente a Biella, in occasione della mostra del fotografo statunitense Steve McCurry (presente in giuria).