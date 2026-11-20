In occasione dell'undicesima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, l'Ambasciata d'Italia a Vienna ha ospitato una serata dedicata alle tradizioni gastronomiche ed alle eccellenze alimentari di Piacenza, organizzata in collaborazione con l'Accademia Italiana della Cucina, Ice-Agenzia e con la partecipazione del Consorzio Piacenza Alimentare.

«Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell'Unesco valorizza non solo la ricchezza della nostra tradizione gastronomica, ma anche il suo profondo legame con i territori, le comunità e le loro tradizioni. Le eccellenze di Piacenza rappresentano un esempio significativo di questo patrimonio: promuoverle significa sostenere i produttori e le imprese locali e contribuire a mantenere vive tradizioni che sono parte integrante della nostra identità», ha sottolineato l'Ambasciatore Pugliese.

Nel corso della serata, l'Ambasciatore ha inoltre ricevuto la nomina ad Accademico Onorario dell'Accademia Italiana della Cucina. La serata ha celebrato anche il gelato artigianale italiano, anticipando le iniziative per il quindicesimo anniversario del Gelato Day, che si festeggerà il prossimo marzo con il gusto dell'anno 2027 «Fantasie d'Europa».