Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta cerca nuovi volontari: corso gratuito per salire in ambulanza
Presentazione lunedì 19 ottobre, lezioni dal 26 nella sede di via Morselli. Un percorso di 100 ore per diventare soccorritori, ma è possibile anche scegliere i servizi di trasporto e le attività di supporto.
Mariangela Milani
|1 ora fa
La sede della Pubblica assistenza Valtidone Valluretta
Lunedì 19 ottobre si tiene la serata di presentazione del nuovo corso con cui la Pubblica Assitenza Valtidone Valluretta chiama a raccolta tutte le persone, giovani e adulti, intenzionate a dare una mano.
Lunedì 26 ottobre partiranno le lezioni vere e proprie. Le prime 40 ore, da qui a dicembre, serviranno a formare i militi addetti ai trasporti ordinari (visite specialistiche, trasporti per dialisi) e quelli che vorranno occuparsi del centralino e in genere di tutte le attività a supporto della sede. Per chi deciderà di continuare ci saranno, da gennaio, altre 60 ore di formazione che abiliteranno i volontari a prestare sevizio in ambulanza per i trasporti di emergenza e per il servizi da ospedale a ospedale nel territorio dell’Emilia Romagna.
Il corso è gratuito e aperto a tutti purché maggiorenni. Gli incontri si terranno al lunedì e mercoledì sera nella sede di via Morselli.
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