Pubblica Assistenza Valtidone Valluretta cerca nuovi volontari: corso gratuito per salire in ambulanza

Lunedì 19 ottobre si tiene la serata di presentazione del nuovo corso con cui la Pubblica Assitenza Valtidone Valluretta chiama a raccolta tutte le persone, giovani e adulti, intenzionate a dare una mano.

Lunedì 26 ottobre partiranno le lezioni vere e proprie. Le prime 40 ore, da qui a dicembre, serviranno a formare i militi addetti ai trasporti ordinari (visite specialistiche, trasporti per dialisi) e quelli che vorranno occuparsi del centralino e in genere di tutte le attività a supporto della sede. Per chi deciderà di continuare ci saranno, da gennaio, altre 60 ore di formazione che abiliteranno i volontari a prestare sevizio in ambulanza per i trasporti di emergenza e per il servizi da ospedale a ospedale nel territorio dell’Emilia Romagna.

Il corso è gratuito e aperto a tutti purché maggiorenni. Gli incontri si terranno al lunedì e mercoledì sera nella sede di via Morselli.