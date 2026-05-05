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Redditi, Gazzola resta in vetta tra bellezza, quiete e vita lenta

Raggiunge la media di 33.696 euro e continua ad attrarre residenti benestanti: «Chi arriva qui si sente protetto», dice il sindaco Maserati

Marco Castelli
|1 ora fa
Redditi, Gazzola resta in vetta tra bellezza, quiete e vita lenta
1 MIN DI LETTURA
Sarà la bellezza del paesaggio collinare, incastonato tra la Valtrebbia e la Valluretta. Sarà l’atmosfera quasi fiabesca del borgo di Rivalta. Oppure la tranquillità di Monticello, Momeliano e Rezzanello, o la suggestione del bosco di Croara. Fatto sta che il territorio di Gazzola si conferma un diamante ricco di tante sfaccettature: un comune di poco più di 2.200 abitanti, ma al tempo stesso esteso e variegato, che ha saputo farsi conoscere in Italia e all’estero e, soprattutto, farsi scegliere non solo da chi ci è nato e continua felicemente a starci, ma anche da vip, imprenditori e clienti facoltosi.
Ormai non è più una novità: da oltre un decennio  i dati del Ministero dell’economia e delle finanze lo certificano come il comune con il reddito medio più alto del Piacentino. Anche le ultime statistiche del Mef - calcolate tramite l’analisi delle dichiarazioni 2025 (anno d’imposta 2024) e pubblicate pochi giorni fa - lo vedono al vertice, con una media di 33.696 euro (+1.248 euro rispetto all’anno precedente), davanti a Gossolengo e Rivergaro, ferme a poco più di 30mila euro. Potere delle lussuose dimore e, naturalmente, di chi le ha acquistate? Certo, ma senza dubbio dietro questa statistica c’è molto di più.
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