Rischio incendi, la Regione attiva fa fase di attenzione

Da oggi, mercoledì 1° luglio, scatta l'estensione della fase di attenzione sugli incendi boschivi con l'introduzione di un codice giallo su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna. E contestualmente apre a Bologna, nella sede dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile di viale Silvani, la Sala operativa unificata permanente (Soup) che coordinerà le attività di monitoraggio e intervento durante la stagione estiva.

Il provvedimento, che indica un rischio medio, è stato emanato d'intesa con i rappresentanti della direzione regionale dei Vigili del fuoco, del Comando regionale Carabinieri forestali e di Arpae Emilia-Romagna. Resterà in vigore fino a domenica 5 luglio e sarà aggiornato ogni settimana in base all'evoluzione delle condizioni meteorologiche e della situazione degli incendi sul territorio. L'emissione dei bollettini informativi a cadenza settimanale supera la tradizionale campagna antincendio, in vista della revisione del sistema dell'allertamento, prevista dopo l'estate.

Cosa prevede la fase di attenzione

Durante questa fase, le pattuglie dei Carabinieri forestali in servizio sul territorio avranno come priorità operativa il controllo dei fuochi e la repressione di tutti i comportamenti illeciti. La raccomandazione è di gestire con la massima cautela gli abbruciamenti di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali, che potranno essere effettuati solo in assenza di vento e unicamente in mattinata. I fuochi dovranno essere spenti entro le 11 del mattino. La situazione verrà costantemente monitorata e aggiornata.

Per quanto riguarda la pianura ovest compresa tra le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, non saranno consentiti abbruciamenti nelle zone interessate da superamenti del limite giornaliero del Pm10 secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In questa fase saranno impiegate sul territorio fino a 9 squadre di Vigili del fuoco, oltre alla disponibilità di elicotteri, 18 squadre di Carabinieri forestali dedicate alla prevenzione e circa 90 equipaggi delle associazioni di volontariato di Protezione civile impegnati nella attività di vigilanza, con avvistamenti mobili e da postazioni fisse, e nelle operazioni di spegnimento.

In caso di avvistamento di incendi boschivo o di comportamenti a rischio è possibile contattare gratuitamente il 112 numero unico di emergenza (Nue).

La Sala operativa unificata permanente

Dal 1° luglio si attiva anche la Soup, la Sala operativa unificata permanente, che ha sede nell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile a Bologna. L'operatività della Sala è prevista, salvo proroghe, fino al 31 agosto, tutti i giorni dalle ore 8 alle 20, sabato e domenica compresi, mentre nelle ore notturne sarà garantito un servizio di reperibilità. Al suo interno saranno presenti rappresentanti dei Vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri specialità forestale e del volontariato di Protezione civile specializzato nella prevenzione degli incendi boschivi e funzionari dell'Agenzia regionale.

Sul sito dell'Agenzia regionale sono disponibili i bollettini di informazione ai cittadini, la mappa delle nuove zone di allertamento previste dal Piano regionale antincendio boschivo e tutte le informazioni per comunicare gli abbruciamenti.