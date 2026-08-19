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Ritorno a Carisolo, per il campo scuola adesso partecipano i figli dei pionieri

Da una generazione all’altra, si ripete da 37 anni l’esperienza da Tuna e Casaliggio sulle Dolomiti

Redazione
|19 minuti fa
Campo scuola a Carisolo per i ragazzi di Casaliggio
Campo scuola a Carisolo per i ragazzi di Casaliggio
1 MIN DI LETTURA
Anche quest’estate, come quella di 37 anni fa, per 50 ragazzi e ragazze di Casaliggio e Tuna si è rinnovata la magia di Carisolo. La casa dell’Antica Vetreria, sulle Dolomiti del Brenta, ha ospitato il campo scuola estivo che, dal 1993 ad oggi, continua ad accogliere adolescenti delle parrocchie della bassa Valtrebbia.
Prima di loro sono stati i fratelli maggiori e prima ancora i genitori a sperimentare cosa voglia dire vivere immersi nella natura, camminando tra i sentieri di montagna, condividendo pasti, giochi, momenti di riflessione e di preghiera con i propri compagni e compagne.
Il primo gruppo partito da Casaliggio lo aveva fatto grazie all’iniziativa del parroco, l’infaticabile don Artemio Bonzanini.
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