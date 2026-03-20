«San Polo diviso in due fazioni sulla materna»

«San Polo era spaccato in due, c’era chi parlava bene dell’asilo e chi ne parlava male». Una frase che ben riassume il senso generale del processo di giovedì 19 marzo, pronunciata dalla mamma di uno dei bambini che sarebbe stato maltrattato nella scuola travolta da un’inchiesta della procura di Piacenza. Sette genitori hanno raccontato in tribunale come sono andate le cose con i loro figli e le loro testimonianze hanno riproposto il clima polarizzato che si respirava all’epoca dei fatti tra gli abitanti della frazione di Podenzano: secondo alcuni genitori andava tutto bene e non è mai stato rilevato alcun problema di natura educativa; altri hanno invece riferito di sberle, imposizioni per costringere i bambini a mangiare e frasi difficilmente digeribili.

Non si può dimenticare che mentre alcune famiglie denunciarono i comportamenti delle maestre e della suora-direttrice, facendo così scattare l’indagine dei carabinieri, quando a novembre del 2019 scattarono gli arresti domiciliari (successivamente revocati) per suor Silvana Paluello, Annalisa Paraboschi ed Ernestina Rossi, in paese venne subito avviata una sottoscrizione in difesa delle insegnanti che in pochi giorni arrivò a raccogliere cinquecento firme.