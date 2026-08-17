Sarmato premia il volontariato: riconoscimento a Veneziani e benemerenza a Perazzoli

In occasione della festa patronale, le comunità della sponda piacentina e lodigiana del Po si sono unite nelle celebrazioni di San Rocco, premiando i cittadini che incarnano i valori di solidarietà e tenacia.

A Sarmato, durante la tradizionale messa del 16 agosto nella chiesa di Santa Maria Assunta, sono stati consegnati gli attestati di merito parrocchiali dal parroco don Walter Kanda. Il Premio San Rocco è andato a Pietro Roberto Veneziani, storico volontario attivo sul territorio e fuori confine, dal Ceis all'Aido fino alla Caritas.

Un attestato di benemerenza è stato invece conferito ad Antonio "Nuccio" Perazzoli, per la straordinaria testimonianza di fede e amore per la vita dimostrata nell'affrontare i momenti duri della malattia.

Sulla sponda lodigiana, a San Rocco al Porto, la comunità ha celebrato il Ferragosto Sanrocchino conferendo l'onorificenza del "Novarolo d’Oro" ad Aurelia Barbieri. La psicologa, a lungo residente a Piacenza e impegnata con Medici Senza Frontiere in scenari di crisi globali, è stata premiata dal sindaco Matteo Delfini. Alla cerimonia ha presenziato anche il vicesindaco di Piacenza, Matteo Bongiorni.