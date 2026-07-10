Sembrava pace, ma è ancora guerra sul Brugneto

Quattro milioni di metri cubi all’anno è quanto propone il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, più un rilancio di altri quattro milioni in caso di siccità. Ma Genova non ci sente, tanto che il vicesindaco della città metropolitana Alessandro Terrile ha già spiegato che Piacenza non si merita nulla di più dei 2,5 milioni di metri cubi già concessi ogni anno. La trattativa sul rinnovo della concessione per la diga del Brugneto, vitale per la sopravvivenza della val Trebbia, sembra quindi ancora in alto mare nonostante gli annunci e gli sforzi di Emilia e Liguria per trovare l’accordo.