Serata di vandalismi a Roveleto, devastato il piazzale della stazione

Serata di vandalismi alla stazione ferroviaria di Cadeo, dove ignoti hanno devastato l’area esterna antistante lo scalo nell’abitato di Roveleto. La polizia locale, guidata dal comandante Orfeo Rollo, ha avviato le indagini in collaborazione con i carabinieri. Proprio i militari dell’Arma sono stati allertati per primi, nella tarda serata di martedì 7 aprile, da alcuni residenti. Giunti sul posto, hanno potuto soltanto constatare i danni: gli autori del gesto si erano già allontanati.

Un cassonetto per la raccolta delle lattine è stato rovesciato e abbandonato in mezzo alla strada comunale, mentre una rastrelliera portabiciclette è stata scaraventata sopra un altro contenitore per la raccolta differenziata. L’obliteratrice, utilizzata per la timbratura dei biglietti prima di salire a bordo dei treni, è stata divelta dal muro con la forza. I carabinieri hanno inoltre richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza alcuni cavi elettrici rimasti scoperti. Danneggiati anche i cestini per i rifiuti, installati a inizio anno e dotati di tre scomparti per carta, plastica e indifferenziato.

Il Comune sporgerà denuncia, così come Ferrovie dello Stato.