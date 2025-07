Sette giorni in sella ad un Ciao per andare da Sanremo a Lavagna

Si chiama “Ciao il tour” l’avventura che per una settimana ha portato la 29enne imprenditrice vitivinicola Martina Ferri Lusenti di Case Piccioni di Vicobarone (Ziano), a percorrere i quasi 200 chilometri che separano Sanremo da Lavagna, in Liguria, in sella ad un motorino. Un Ciao della Piaggio.

Lo stesso un tempo utilizzato dal nonno Nino per muoversi tra i saliscendi della Valtidone. Il viaggio diventerà un cortometraggio, dal titolo “Ciao il tour” di cui, nel frattempo, sulla pagina Instagram della giovane imprenditrice, è possibile visionare qualche pillola. Il solo trailer "dove finisce l'asfalto e comincia il sale" ha avuto migliaia di visualizzazioni.

"Un viaggio lento – dice Ferri Lusenti – che ho voluto fare attraversando tutti quei luoghi che profumano di sale, d’estate, di luoghi vissuti da persone, ognuna con una storia da raccontare, un’esperienza di vita vissuta".