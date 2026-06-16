Sicurezza strutturale, dieci interventi alle chiese grazie al Pnrr

«La linea di finanziamento era molto precisa: miglioramento sismico: questo ha orientato tutte le scelte». Così l’architetto Manuel Ferrari, direttore dell’ufficio beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto della Diocesi di Piacenza-Bobbio, presenta il convegno «Miglioramento sismico delle chiese della Diocesi di Piacenza-Bobbio» in programma sabato 20 giugno nella sede del Palazzo Vescovile: l’iniziativa, a cui si può partecipare esclusivamente su invito, rappresenta un momento di approfondimento e restituzione pubblica dei dieci interventi di miglioramento sismico realizzati nelle chiese della Diocesi di Piacenza-Bobbio grazie al Pnrr per un valore complessivo di circa 14,5 milioni di euro.

«Le scelte sono state concentrate sulla sicurezza strutturale degli edifici - spiega Ferrari - si è intervenuti quindi in modo preciso e puntuale sul rifacimento delle coperture, il consolidamento di volte e campanili e la risoluzione delle principali criticità strutturali». I risultati sono stati conseguiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1, Componente 3 «Cultura 4.0», Misura 2, Investimento 2.4, Linea d’azione 1.