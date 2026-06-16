Sicurezza strutturale, dieci interventi alle chiese grazie al Pnrr
Interventi per un valore complessivo di circa 14,5 milioni di euro. Sabato 20 giugno il convegno nella sede del Palazzo Vescovile
Elisabetta Paraboschi
|1 ora fa
Manuel Ferrari nel sottotetto del Duomo di Piacenza durante i lavori
«La linea di finanziamento era molto precisa: miglioramento sismico: questo ha orientato tutte le scelte». Così l’architetto Manuel Ferrari, direttore dell’ufficio beni culturali ecclesiastici e edilizia di culto della Diocesi di Piacenza-Bobbio, presenta il convegno «Miglioramento sismico delle chiese della Diocesi di Piacenza-Bobbio» in programma sabato 20 giugno nella sede del Palazzo Vescovile: l’iniziativa, a cui si può partecipare esclusivamente su invito, rappresenta un momento di approfondimento e restituzione pubblica dei dieci interventi di miglioramento sismico realizzati nelle chiese della Diocesi di Piacenza-Bobbio grazie al Pnrr per un valore complessivo di circa 14,5 milioni di euro.
«Le scelte sono state concentrate sulla sicurezza strutturale degli edifici - spiega Ferrari - si è intervenuti quindi in modo preciso e puntuale sul rifacimento delle coperture, il consolidamento di volte e campanili e la risoluzione delle principali criticità strutturali». I risultati sono stati conseguiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 1, Componente 3 «Cultura 4.0», Misura 2, Investimento 2.4, Linea d’azione 1.