Solidarietà a tavola, da 12 locali 4mila euro alla Casa di Iris

Quando Piacenza fa squadra, i risultati si sentono, non solo nel gusto ma soprattutto nel cuore. Si è conclusa con un successo l’iniziativa solidale promossa dall’Anvein Social Club, che ha portato a una donazione di 4mila euro a favore dell’Hospice di Piacenza “Casa di Iris”.

Il progetto, nato da un’idea del ristoratore Matteo Castignoli, ha saputo trasformare le festività pasquali in una vera e propria maratona di generosità: protagoniste indiscusse della raccolta fondi sono state l’eccellenza artigiana e la voglia di partecipazione di ben 12 locali tra città e provincia.

Il motore dell'iniziativa è stato alimentato da prodotti di altissima qualità: la Cioccolateria Bardini ha realizzato 12 uova da tre chili l’una, impreziosite da una sorpresa tipicamente piacentina che sono state l’oggetto conteso dalla raccolta fondi, mentre la pasticceria Pagani ha firmato le colombe artigianali.

Nella sede dell’Hospice si è svolta la consegna della donazione: all'iniziativa hanno aderito la Trattoria La Costa di Rustigazzo, il Bar Milani, la pizzeria Zelig di via Cella, il Bar Chicco d’Oro, il Bar Italia di Gropparello, i Cucinieri, Bignami di Pontedellolio, Al Masler di Perino, il Bar Campo di Vigolzone, il Bar H della Veggioletta, la Pizzeria Amalfitana di San Nicolò, il benzinaio Q8 di Rottofreno, la Locanda del Castello di Agazzano e anche la stessa Casa di Iris.