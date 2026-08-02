«Sono troppo pochi i cinghiali abbattuti contro la peste suina»
I rappresentanti di FdI Tagliaferri e Maloberti chiedono chiarimenti alla Regione
Cristian Brusamonti
|50 minuti fa
Secondo i dati regionali, nel Parco dello Stirone e del Piacenziano gli abbattimenti di cinghiali sono diminuiti da 48 nel 2024 a 26 nel 2025, mentre nel Parco fluviale del Trebbia nel 2025 ne risultano abbattuti 23. «Come fanno questi dati a raccordarsi con gli obiettivi di depopolamento previsti dal commissario straordinario per la peste suina?». È la domanda che pongono il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri e il consigliere comunale di Rivergaro Giampaolo Maloberti - entrambi di Fratelli d’Italia - alla luce di un’interrogazione regionale presentata proprio da Tagliaferri all’assessore alla caccia, Alessio Mammi.
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